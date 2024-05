Daiana escribió: “Buen día, mi nombre es Daiana y escribo para contarte una situación que me sucedió ayer. Lo cuento, y me encantaría que se publique porque realmente cosas ´buenas´ y personas con tan honesto gesto no se encuentran (tristemente) a la vuelta de la esquina. En el día de ayer saliendo de un cumpleaños por calle Belgrano se me cae el celular a la calle al subir al auto, sin darme cuenta me fui. Tuve la suerte de que este hombre desconocido (digo así porque no pregunté su nombre) lo levantase y esperara el llamado para luego devolverlo. En fin, no sólo es un celular, trabajo con el. Tengo cosas personales (como todos), cuentas bancarias, mis pedidos, mis clientes y realmente perderlo o que te lo roben es muy angustiante. Cuestión: Solo decirle a este señor: si tengo la suerte de que leas esta noticia, para usted que encontró mi celular por calle Belgrano y tuviste el enorme gesto de devolverlo, solo decirte que gracias, realmente de corazón y estoy segurisima que el de arriba todo lo ve y ese enorme acto de honestidad será recompensado”.

