Personal del Corralón removió el árbol que cayó en Belgrano y San Lorenzo

Este viernes por la madrugada, producto de la tormenta registrada, un árbol de importantes dimensiones cayó en la esquina de Belgrano y San Lorenzo, obstruyendo el paso en la calle.

Publicidad

Personal de la Dirección de Servicios Públicos, a cargo del recientemente designado Gustavo Franco, trabajó para removerlo, con equipos del Corralón y una cuadrilla del área de Parques y Jardines que coordina Héctor “Pocho” Giuliani.

Para las 9.00 de la mañana ya habían cortado el árbol con motosierras y se aprestaban a retirar los restos para dejar libre el tránsito en esa zona.

Franco informó a La Opinión que no hubo otras intervenciones de esas características y que el personal a su cargo “está trabajando en la limpieza de cámaras para que no se tapen y con máquinas limpiando los zanjones principales para que no nos inundemos”.