Una vecina reportó: “Yo estuve ayer para preguntar dónde ir por perros que muerden en Oliveira Cézar y me enviaron a Salta, dónde castran y me dijeron que lamentablemente, no pueden hacer nada, que no hay lugar donde quejarse. La verdad una vergüenza San Pedro. no puede ser que no puedas transitar por las calles tranquila”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo