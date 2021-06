Perros mordieron a motociclista frente al Paseo Público

Este sábado por la tarde, una mujer que circulaba en motocicleta por la avenida costanera, frente al Paseo Público, fue atacada por perros que la corrieron y llegaron a morderla en una de sus piernas.

La víctima debió ser asistida en el Hospital, para tomar los recaudos pertinentes en este tipo de heridas: “Quiero saber dónde denunciar esto, que no es la primera vez que pasa. Me dieron unos antibióticos carísimos que tuve que comprar, porque no puedo esperar al lunes a que me los den en la farmacia”, se quejó ante La Opinión.

“Fueron los perros callejeros del Paseo Público los que me corrieron”, detalló al respecto. En la costanera, al igual que en otras zonas de la ciudad, abundan los canes sueltos que habitualmente corren a quienes circulan en bicicleta, moto e incluso vehículos mayores.