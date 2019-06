Perros callejeros mordieron a un mensajero en Mitre y San Martín

Este jueves alrededor de las 11.30, un joven que trabaja de mensajero fue atacado por perros callejeros cuando circulaba por calle Mitre, en plena zona céntrica.

"Al doblar en dirección a San Martín, me corrieron 5 perros, los cuales no los vi por el sol. El amarillo que tiene una cicatriz enorme y ya todos lo conocen me mordió", explicó a La Opinión y envió una fotografía de las heridas que atestiguan el ataque del perro.

"Soy mensajero y como tal ando todo el día en moto, sobre todo en el centro como todos. La cuestión es que los perros que merodean no dejan circular tranquilo a nadie. Simplemente soy otro más que quiere quejarse y pedir para que hagan algo con esos aninales, que alguien se haga cargo de una vez", reclamó.

Pese a las continuas denuncias presentadas en distintas oficinas del Municipio, parece no haber hasta el momento ninguna solución.

El veterinario Federico Reyna del Departamento Canino había señalado en ese sentido: "Todos los perros de zona céntrica que eran los conflictivos ya fueron atendidos y se les colocó un tatuaje detrás de la oreja para identificarlos". Sin embargo, aseguró que "entendemos que la solución no es encerrarlos a todos en un canil, eso no es ético".