Perro mordió a un joven en un club: “No lo atendieron, ¿el que no tiene plata ni mutual qué hace?”

Laura envió su reclamo por Instagram: “Hola. Buenas tardes. Indignada. Lo mordió un perro en un club prestigioso y no lo atendieron porque le dijeron que por mordeduras de perros no lo hacían, cuando se abona fortuna. Lo traje al hospital y tampoco lo atendieron, lo miraron, le indicaron antibiótico y antitetánica y lo sacaron, sin limpiar la herida ni nada. ¿Y si no tengo mutual? ¿Qué tuve que hacer como mamá? Ir a una farmacia, comprar todo para curarlo. Pero la verdad, las dos instituciones, una vergüenza. Vergüenza, ¿qué hace la gente que no dispone de dinero? San Pedro, vergüenza les tienen que dar a todos los políticos y no políticos como la institución privada de no hacerse cargo. Perros callejeros, sáquenlos de la calle por Dios. ¿Y si le agarraba la cara, y si era un nene menor que no se podía defender?”