Verónica reportó: "Hola, necesito que me ayuden a publicar a mi perrita Ro. Se perdió hace tres semanas, aproximadamente, con la tormenta por Rafael Obligado al 1140 entre Joaquín B. González y Socorro. No aparece, es adulta negra y marrón con patas cortas. Está castrada y responde al nombre de Ro. Si alguien la vio o sabe algo, lo que sea, que me escriba o llame al 3329 473675".

