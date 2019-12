Perla Deportiva 2019: "Esto me dará fuerzas para lo que viene", admitió Morro Iglesias tras ser el Deportista del Año

Fernando Iglesias -h-, el mejor deportista del año según el Círculo de Periodistas Deportivos (CPDS) tal lo condecoró el lunes por la noche en el gimnasio Eduardo Romairone de Paraná, brindó una entrevista a La Opinión tras ser distinguido y admitió que se "sorprendió" porque "muchísimos deportistas que han logrado cosas realmente buenas como Brenda Rojas, Gonzalo Carreras o Candela Raviola".

"Era meritorio para cualquiera de ellos y estoy muy agradecido con el grupo de periodistas que tomaron esta decisión", sostuvo el piloto que fue tercero en el Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) y estuvo a muy poco de ser campeón y, al mismo tiempo, le agradeció a los que lo "hicieron posible" como su papá Fernando y el resto de su "familia y amigos que estuvieron en momentos buenos y malos".

Morro también, como señala el reglamento del CPDSP, ganó su terna, la que compartió con Ezequiel Iglesias y Víctor y Nerea Solmi, y recalcó que haber sido elegido el Deportista del Año es "muy lindo, mucho más emocionante" y le dará "fuerzas para lo que viene". Y agregó: "Esperemos seguir representando así a la ciudad y es un honor para mí. Han estado mi viejo, mi hermano (N. de R.: Juan Manuel), Sergio Solmi, (Osvaldo) el Pato Morresi, Alejandro Ramón y hoy me toca a mí. Es un placer hacer lo que hago y esperemos seguir por más".

Posteriormente, el joven habló de la última fecha del TCPM que afrontó el domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y lamentó no haber podido conseguir la corona que sí Matías Frano a pesar de que llegó segundo en la final.

- ¿Sigue rondando en tu cabeza la carrera del domingo? Estuviste muy cerca de ser campeón...

-Fue un año tremendo, de 16 fechas fuimos a quince, siete podios, siempre entre los diez. Si hubiesen ido más autos hubiese sido más meritorio. Es muy difícil estar adelante y al ir pocos autos no se valora tanto porque te quedas y llegas 15º. Creo que si hubiesen ido más hubiese sido a favor nuestro. Tuve un año tremendo, dejamos la vida en cada carrera y cada vez que nos levantamos para ir a buscar las publicidades. Se hizo un esfuerzo enorme y que a uno lo reconozcan de esta manera a uno le da mucha más fuerza para lo que viene y esperemos seguir representando así a la ciudad. No se dio el campeonato que hubiese coronado el año de otra manera.

- ¿Qué se te pasaba por la cabeza en esas primeras cinco vueltas en la que eras campeón?

-El equipo mucho en la radio no íbamos hablando pero miraba por el espejo. Si hubiésemos terminado la carrera como largamos éramos campeones, pero fuimos un par de vuelta campeones pero se fueron yendo los rivales que iban atrás mío y mis rivales avanzaron posiciones. Por cuatro o cinco puntos no se dio pero no opaca lo que han trabajado los chicos en el taller, mi viejo, los sponsors y el motorista.

- ¿Sos consciente de lo que generaste en los sampedrinos?

-Honestamente he leído mensajes que te emocionan. Yo soy hincha del automovilismo que lo vivo de esa manera, veo a mis ídolos y suelo ser como ellos y que haya personas que me tenga así a mí es muy gratificante. He leído mensajes que me mandaron de que por mí volvieron a ver las carreras y son cosas que no lo podés creer, lo que generas. Creo que es mérito de hacerlo con pasión, es la clave para poder seguir funcionando y tener paciencia. Me ha ido mal pero con paciencia ahora me va bien.

- ¿Qué te espera para el 2020?

-Para el 2020 tenemos muchas alternativas, esperemos tomar la mejor decisión y queremos un año siendo protagonistas, en la categoría que sea estar en los puestos de adelante y disfrutar de correr y estar arriba de un auto.