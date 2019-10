Pericias confirmaron abuso sexual a una nena de 7 años: su padre está detenido

La Justicia investiga un grave caso de abuso sexual del que fue víctima una niña de 7 años y por el que está detenido el padre, apresado el viernes 4 de octubre cuando regresó de la isla, donde estaba residiendo tras separarse de su expareja, madre de la pequeña.

El Juzgado de Garantías otorgó la detención luego de que las pericias médicas fueran contundentes y confirmaran lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal en el cuerpo de la nena. Los abusos habrían sido reiterados.

Fiscalía aguarda la pericia psicológica previa a la declaración bajo el sistema de cámara Gesell, que será determinante para el destino de la causa, puesto que el relato de la niña será prueba fundamental respecto de la acusación que su madre hizo contra su padre.

Carlos Q. fue detenido en la zona del puerto el 4 de octubre. Había regresado de la isla, donde se había ido a vivir con uno de los tres hijos que tiene con su expareja. Pescador, de 42 años, fue trasladado a la Comisaría por el personal policial y allí permanece a la espera del desarrollo del proceso judicial.

Una sobrina del detenido dijo a La Opinión que semanas atrás le había dicho que su expareja "lo había amenazado con que si no se iba de la casa lo iba a denunciar por abuso". Más allá de las cuestiones de pareja, lo cierto es que las pericias médicas confirmaron las vejaciones.

"No nos dan nada de información. Hay una que dijo ser la abogada de él y no nos puede adelantar nada. Él jamás estuvo preso, no sabe leer ni escribir. No podemos hablar con él, nada", reclamó la sobrina de Carlos Q., que sigue detenido, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.