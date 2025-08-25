Los pueblos siguen siendo pueblos cuando sus habitantes mantienen viva la historia de las familias que lo habitan. Aunque muchos desisten de llamar pueblos a las ciudades en crecimiento, no es un calificativo que baje la categoría de un lugar donde eligen vivir, formar sus familias, educarse y trabajar, muchas personas.

La esencia de “pueblo” es lo que mantiene las tradiciones, los recuerdos, las anécdotas y vivencias buenas y no tan buenas de una población, y aun creciendo y avanzando, siempre es bueno mantenerlos vigentes.

Un grupo de vecinos de Pérez Millán inició un proyecto cultural ambicioso que a fines de julio se hizo realidad. Quedó inaugurado oficialmente el Museo y Biblioteca “El Inventario del Perro Azul”.

Con el impulso de la Coordinadora y Diplomada en Gestión Cultural y Museología Marina Pennesi, esta idea de resguardar hechos, momentos y elementos de la rica historia de esta localidad del partido de Ramallo comenzó a tomar forma y concretarse.

El nuevo museo funciona en la sede de la ex Cooperativa Agropecuaria sobre calle San Martín 376, entre Italia y la avenida Dr. Manfredi que fue cedida para este fin.

La inauguración del Museo y Biblioteca se realizó durante la Segunda Edición de “Pérez Millán Musea”, que formó parte de las celebraciones por un nuevo aniversario de la fundación del pueblo, que cumplió sus primeros 117 años el último fin de semana de julio.

El grupo de personas que tuvo esta iniciativa forman parte de un taller que desde hace varios años se reúne a relatar historias, anécdotas y experiencias de la historia chica del pueblo.

Esos sucesos de relato en familia que luego se transforman en historias con detalles tan particulares que a veces son hasta increíbles.

Un año atrás surgió la idea y con esfuerzo y firmeza se hizo realidad. Las puertas del museo local ya están abiertas y promete muestras de arte permanentes y talleres.

