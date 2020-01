Pérez- Becerro ganaron la primera fecha del circuito de Beach Voley

Las canchas que el Club Náutico posee en el sector denominado Punta Pavita fueron escenario de la primera fecha del Circuito de Beach Voley perteneciente a la Federación Bonaerense pero que en esta instancia corresponde a la Asociación Nicoleña.

Por ser un Torneo Abierto pudieron intervenir equipos de otras ciudades lo que le dio un marco imponente ya que en total se inscribieron 40 parejas de varones y mujeres para las categorías Sub 16 y Sub 18.

Los representantes sampedrinos tuvieron una excelente actuación ya que la pareja integrada por Rafael Pérez y José Becerro se adjudicaron el certamen al ganar la final de la categoría Sub 16 a una pareja de Baradero por 2 a 1 (15- 13).

En la categoría Sub 18, Maximiliano Domínguez y Valentino Fauro, también de Náutico San Pedro, llegaron a la final del certamen cayendo ante una dupla de la ciudad de Zárate por 2-0. De todos modos por pertenecer a otra federación los sampedrinos fueron primeros entre los equipos pertenecientes a la Asociación Nicoleña.

En la rama femenina la dupla compuesta por Valentina Grabovieski y Clara Bastía se clasificó en el sexto lugar, mientras que Inés Bernasconi e Inés Becerro fueron octavas, y Magdalena Frajlich junto a Renata Piquioni se ubicaron novenas.

La 2da. fecha del circuito se jugará el próximo fin de semana en el Club Los Andes de Villa Ramallo; la 3ra. fecha será el 15 de febrero en el club Recreativo de Carmen de Areco y el cierre será el 29 de febrero en el Tiro Federal de Baradero.