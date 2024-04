“Hola, buenas tardes. Perdí un juego de llaves del auto en el Paseo. Hice el recorrido del baño al Patio Gastronómico y no están, seguro alguien las levantó. Tiene un llavero símil patente con el nombre ANA. Por favor, si alguien las tiene se comunica conmigo, no me puedo ir”. Contacto: 3329 33 9188.

