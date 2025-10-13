Perdieron tarjeta a nombre de Ramona Ramírez
"Buen día. Le escribo si pueden comunicar, el sábado a la tarde fui al cajero del banco BBVA y me olvidé un tarjeta a nombre de Ramona Ramírez. Si alguien lo encontró y lo pueden devolver este es mi número de celular. Por favor, gracias". En caso de encontrarlo comunicarse al 3329 32-7353.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión