Perdieron muñeco del Hombre Araña
María escribió: "Hola, hace aproximadamente 45 minutos hicimos este recorrido y se nos cayó sin darnos cuenta este muñeco. Para mi nena es muy importante, ya que lo usa todo el tiempo. Quien lo haya levantado o lo tenga le agradecemos mucho si puede devolverlo. Hicimos el recorrido desde Basabilbaso pasando por Lucio Mancilla hasta llegar a Belgrano, doblamos en Urraco hasta llegar a Salta y en ese momento nos dimos cuenta que se nos había caído. Me volví pero ya no estaba". En caso de encontrarlo comunicarse al 3329 608020.
