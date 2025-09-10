Perdieron manojo de llaves en el centro
"Hola, buenos días. Disculpen que los moleste, pero quería saber si me podrían ayudar. Perdí en el centro un manojo de llaves de candados, con un llavero identificador violeta, además tiene un pendrive, que es lo que importa por la información que tiene", escribieron. En caso de hallarlo comunicarse al 3329 62-9772.
