Perdieron llave de camioneta Peugeot por calle Pellegrini
Paula escribió: "Perdimos una llaves de camioneta por Pellegrini al 2200. Camioneta Peugeot Parnet, utilitario, llave negra con cierre centralizado, con un llavero de madera con una letra H plateada. Por calle Urraco entre Mitre y Pellegrini. Solicito colaboración, WhatsApp 3329 343185".
