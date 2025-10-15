Perdieron chupete en la vía pública
“Hola, quería preguntar si no podías publicar que perdí el chupete de mí mamá el día de ayer, pero no sé en qué calle. Tenía un prendedor así igual que el de la foto”, escribieron. En caso de encontrarlo comunicarse al 3329 391674.
