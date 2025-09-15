Perdieron celular Redmi Note 14 pro y DNI de Ángel Carvallo
Perdieron un celular Redmi Note 14 pro 5g con una funda transparente que contenía la cédula de una moto y un DNI a nombre de Ángel Carvallo. En caso de hallarlo comunicarse al 3329 62-1763.
