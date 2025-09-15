Perdieron un celular Redmi Note 14 pro 5g con una funda transparente que contenía la cédula de una moto y un DNI a nombre de Ángel Carvallo. En caso de hallarlo comunicarse al 3329 62-1763.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte