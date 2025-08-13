Perdieron carpeta con documentos en plaza Constitución
Candela escribió: “Perdí una carpeta en la plaza Constitución con papeles de la escuela Normal, que contenía constancia general a nombre de Báez Priscila Candela, fotocopias de mi DNI, mi título y una inscripción”. En caso de hallarlo comunicarse al 329 622102.
