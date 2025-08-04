Perdieron boina de un bebé en 11 de Septiembre
"Hola, ¿podrían hacer un pedido a la comunidad? Mi bebé perdió una boina negra de paño en calle 11 de Septiembre, La usa todo el día, es muy especial para él. Por favor, pido que me la devuelven a quien la encontró. Me llamo Natalia", escribieron. En caso de hallarla comunicarse al 3329 38-5026.
