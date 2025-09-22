“Cerca de la 16.30 perdí la billetera con documentos y tarjetas. Frente al Paseo Público, (del lado de los sube y baja) cualquier cosa, por favor, aunque sea los documentos. Desde ya gracias”, escribieron. Los documentos se encuentran a nombre de Daniel Díaz. En caso de hallarlos comunicarse al 3329 564641.

