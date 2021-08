Pérdidas totales en incendio de vivienda en zona de barrancas en el Bajo Cementerio

Bomberos Voluntarios y vecinos del barrio Bajo Cementerio apagaron el incendio que se produjo en una vivienda ubicada en la zona de barrancas a la altura del poste 12, aunque las pérdidas materiales fueron totales en el hogar de la familia Salvatierra.

El fuego se produjo, según informó Adrián Salvatierra, reconocido por su rol como entrenador del equipo de fútbol femenino de Defensores Unidos, porque uno de los integrantes de la familia habría dejado encendido un brasero en el que derretían plásticos de cable para obtener el cobre para la venta y se olvidaron de apagarlo.

Luis Silva, bombero a cargo de las dotaciones que intervinieron, informó a La Opinión que “al arribo de la primera dotación se encontró con el fuego generalizado que había afectado todo el inmueble” y agregó: “Realmente no quedó nada”.

Las pérdidas fueron totales: colchones, ropa, muebles, “hasta los útiles de la escuela de los chicos” se quemaron, dijo Salvatierra. “Lo que se puede observar, no quedó nada. Por suerte no hubo víctimas ni lesionados, sólo daños materiales, pero se quemó todo: ropero, camas, sillas, todo”.

“Está fuera de peligro, los vecino colaboraron”, explicó el bombero. La vivienda no tendría problemas estructurales y las paredes están en condiciones de mantenerse en pie. El techo, por su parte, sufrió daños en los tirantes de madera. “Si viene un viento me vuela todas las chapas”, dijo el propietario.

“Tengo un hijo que junta cobre y prende fuego los cables, yo me retiré y quedó el fuego prendido y no me di cuenta, agarró todo, perdimos todo, nos quedamos sin nada. Gracias a Dios no lastimó a un chico o alguien de la familia”, dijo Adrián Salvatierra.

Familiares ofrecieron espacio para que pasen la noche hasta tanto puedan terminar de limpiar y dejar en condiciones la vivienda. Bomberos les pidió que no pasen la noche en el lugar, por las dudas. “Está bastante firme, pero me dijeron que vaya acomodando de a poco”, señaló.