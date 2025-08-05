Pérdidas de agua en Rivadavia al 880
Un vecino de la zona reportó: "Buen día, así estamos en calle Rivadavia 880. Una vergüenza. Sale agua en pavimento y desagüe vecino. No tenemos agua y nadie arregla. Tengo agua fría para ducharse uno, ya dos no podemos, no hay más agua en tanque, no sube, no tenemos presión".
