Yanina reportó: “Hace más de 5 Años que vivo así con la pérdida de agua y nadie hace nada. Me cansé de hablar con asistentes sociales, con Obras Públicas, hasta le hice una carta al Intendente municipal y nada. Lamentablemente no me alcanza la plata para poder comprar manguera. Tengo una bebe, pero creo que a ellos no les importa eso, ya que vengo reclamando hace 5 Años. Es en camino hacia el basural".