Pérdida de agua: “Hace 15 días que llamo, mientras otros están sin presión”

María de San Lorenzo al 1600 reclama: “Hace 15 días tengo una pérdida de agua en la vereda de mi casa, supuestamente por la rotura del caño madre. Llamé a aguas sanitarias, vinieron, pero como no tienen las herramientas, nada más que pico y pala, para sacar las baldosas me dijeron que yo las sacara. Saqué las baldosas, les volví a avisar. Me dijeron que venían y no vinieron, al otro día me dijeron que venían y no vinieron, ya van 15 días. Tengo un barrial total, más allá de la pérdida de agua. En otros lados no hay presión y yo tengo una pérdida de agua hace 15 días. Hoy me dijeron que iban a venir, si no hoy, no mañana. Siento que es una tomada de pelo porque les dije que no rompieran las baldosas, las terminé sacando yo con la mano porque es tanta la pérdida que se ablandaron. Más allá de eso, pido por favor, a ver si pueden venir a arreglar eso. Es un enchastre la calle. Es una lástima que tengamos que hacer estas cosas para que nos den bolilla. Esto no es en contra de los empleados, ellos dependen de dónde los manden”.