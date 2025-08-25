Un vecino reportó: “Mirá lo que le pusieron ahí en el Paseo Público. Hace como dos o tres semanas que hay una pérdida de agua, entonces le pusieron una maceta con una planta para ver si con esa arreglan ahí en el medio de la calle, cerca de los baños públicos”.

