“Le escribo porque me cansé de reclamar a Obras Sanitarias y no tengo respuesta. Hace 10 días que estoy llamando por un caño de agua roto, todos los días me dicen un verso diferente. Mí marido y mí suegro cavaron para solucionar la pérdida pero no la encontraron. Será posible que los empleados se acerquen a solucionar lo que les corresponde?”.