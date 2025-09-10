¡Pepi conoció a Lilí Berardi y compartió el momento en YouTube!
Pepi Navarro, un pequeño sampedrino, se cruzó con la periodista Lilí Berardi este lunes durante la celebración de la proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro y aprovechó para pedirle una foto. Además, compartió el momento en su canal de YouTube.
“Conocí a Lilí Berardi, la periodista más importante de San Pedro, y fui a la Basílica”, tituló la publicación y agregó: “Estoy feliz de haber conocido a un famoso y de haber ido a la iglesia Basílica de mi ciudad. Espero que Lilí Berardi vea esto”. ¡Gracias por el video, Pepi!
