Pepi Navarro, un pequeño sampedrino, se cruzó con la periodista Lilí Berardi este lunes durante la celebración de la proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro y aprovechó para pedirle una foto. Además, compartió el momento en su canal de YouTube.

“Conocí a Lilí Berardi, la periodista más importante de San Pedro, y fui a la Basílica”, tituló la publicación y agregó: “Estoy feliz de haber conocido a un famoso y de haber ido a la iglesia Basílica de mi ciudad. Espero que Lilí Berardi vea esto”. ¡Gracias por el video, Pepi!

