José Norberto Ramírez y su hija Érica Ramírez estuvieron en la redacción de La Opinión para pedir ayuda y contar la situación habitacional que los aqueja.

La familia necesita materiales para reconstruir su hogar, ya que las condiciones en las que viven desde la primera tormenta del martes 12 de marzo son inhumanas.

La casa está ubicada en Juan Ismael Giménez al 2850, en el barrio Las Canaletas, y la edificación se encuentra en peligro de derrumbe debido a las intensas lluvias que azotaron San Pedro y la zona en las últimas semanas.

“El baño quedó destrozado, el piso está hundido al igual que el piso del comedor, que tiene las paredes en el aire sin sostén. Se puede caer todo por completo. Las lluvias siguen y el piso cada vez se pone peor”, relataron a la La Opinión.

La semana pasada personal de Defensa Civil se acercó hasta el lugar para ver las condiciones de la casa y tras esto les sugirieron ser evacuados en el CIC, pero la familia rechazó la propuesta para no dejar dejar la casa deshabitada.

Más tarde, personal de Obras Públicas y Desarrollo Humano también se hicieron presentes para ver la situación, pero no les dieron respuesta.

“Nos trataron muy bien, pero no nos dieron ninguna solución. Ahora no nos quieren ayudar. Nos ponen muchas excusas de por medio. Mi papá les explicó que él trabaja el día a día, que hoy está sosteniendo sus paredes con palos cruzados para que no se caiga todo", explicó Érica.

Además, la joven dijo haber ido personalmente en reiteradas ocasiones a las oficinas de Desarrollo Humano y Obras Públicas, pero nunca logró hablar con ninguna autoridad.

“No queremos dejar nuestra vivienda. Lo que queremos es materiales, un poco, no mucho, pero algo para poder arreglar de alguna forma nuestro hogar”, expresó José.

Finalmente, ambos explicaron una vez más que la situación es peligrosa para la familia porque las paredes podrían caerse en cualquier momento y la lluvia y tormentas no parecen cesar.

