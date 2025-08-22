Pilar escribió: "Quería saber si me podrían anunciar un pedido a la solidaridad. Hoy es el cumple de mi nena Mía, que tiene autismo. Necesitamos la colaboración de San Pedro para poder comprarle, así sea unos alfajores, una gaseosa, lo mínimo. Resulta que mi marido se quedó sin uno de sus trabajos y se nos pone muy difícil la vida diaria. Nos agarró fin de mes muy mal económicamente. Desde ya muchísimas gracias". En caso de querer colaborar comunicarse al 3329 20-9447.

