Pavimento, iluminación y viviendas, los pedidos de Salazar al ministro Katopodis

El viernes pasado, el intendente Cecilio Salazar mantuvo una serie de reuniones con funcionarios del gabinete del presidente de la Nación, Alberto Fernández, entre ellos el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien recibió al jefe comunal sampedrino y a otros mandatarios municipales de diversos distritos.

Durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para dar cuentas de la situación local relacionada con el caso positivo de coronavirus y el anuncio de la reapertura de comercios, Salazar respondió consultas sobre la reunión y adelantó proyectos que serán remitidos a esa cartera nacional.

"Pavimento, luminarias, viviendas", fueron las obras sobre las que el mandatario pidió al ministro Katopodis, exintendente de San Martín, cuya experiencia como jefe comunal permite saber que esas suelen ser las principales preocupaciones en materia de obras en los distritos.

"Nosotros teníamos un proyecto de 88 viviendas que no se pudo llevar adelante. El presidente lanzó un plan muy ambicioso de obra pública, fundamentalmente con el tema de vivienda, así que vamos a tratar de poner en valor ese proyecto que teníamos y al que solamente le faltaba una firma en el anterior gobierno y no lo pudimos lograr, no pudimos llevar adelante eso", señaló Salazar.

El intendente dijo que en la Secretaría de Obras Públicas hay "muchísimos proyectos" y agregó: "Ariel Álvarez y Agustín Vaca están trabajando muchísimo, tenemos un buen equipo como para preparar los proyectos y tratar de llevarlos adelante".

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis dialogó con el grupo de intendentes sobre las obras pendientes que hay en cada municipio y que quedaron en suspenso tras el proceso electoral del año pasado y el cambio de gobierno.

La situación desatada por la pandemia por coronavirus COVID-19 también influyó en las demoras para reactivar esas obras que están paradas.