Patinadoras de Mitre sobresalieron en un Open en Tres de Febrero

El equipo de competición de patín artístico de Mitre, cuyas entrenadoras son Paula Ferreyra y Sol Taurizano, participó este domingo en un Open en Tres de Febrero y logró cuatro podios.

En tercera B Ernestina Eguino obtuvo el primer puesto; en primera C Quimey Rodríguez el segundo al igual que Lara Aguilera en segunda C; y en cuarta C Perla Aguilera fue tercera.

La delegación del Rojo también contó con María Dubini, sexta en cuarta C; y Mía Cerdá y María Luz Vitali, sexta y séptima, respectivamente, en segunda C.