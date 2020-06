Pastor con coronavirus: el temor de personas que tuvieron contacto estrecho con miembros de la iglesia

"Yo tuve contacto con tres personas de la iglesia del pastor que dio positivo. No sé qué hacer", dijo una mujer que se comunicó con La Opinión este lunes, preocupada porque el caso del referente del Ministerio Evangélico Pueblo de Amor puso en alerta a los barrios ubicados en inmediaciones del templo de Manuel Iglesias y Dávila.

Esta señora recibió la semana pasada la visita de tres persnas, dos muchachos y una chica, todos jóvenes. Impartieron la palabra de Dios y hasta la abrazaron, porque era una ocasión especial.

El dato confirma que el pastor que dio positivo mintió respecto de que su iglesia no tenía ningun tipo de actividades desde marzo y abona las versiones que sostienen que los miembros de su culto hacían visitas domiciliarias constantes a sus fieles, algo que otras congregaciones se negaban a practicar.

La Opinión recomendó a la mujer que se comunicó con esta redacción que llamara al 107 para informar sobre su caso. Tras hacerlo, contó la experiencia a este medio. "Me dijeron que hasta que no tenga síntomas no pueden hacer nada, que tengo que esperar. Espero no contagiar a mis hijos, les dije que en mi casa hay un bebé de un mes y así para arriba", relató.

"La verdad es que me asusta porque tengo miedo de contagiar a mis hijos. En el Hospital y me dijeron eso, que si tengo síntomas llame de nuevo, y mientras tanto me quede en mi casa, lo que pasa es que somos muchos en mi casa", reveló.

La mujer informó que en la vivienda que comparte con su familia residen ella, su pareja, sus siete hijos y dos niños más. "Somos alrededor de 12 en la misma casa, en una habitación tengo la cama grande y dos camas chicas, en la otra habitación igual y tengo otra cama en la cocina, es muy difícil estar aislado de ellos", consideró.

"No tengo dónde meterme, estamos en contacto todo el tiempo. Ahora estoy viendo cómo podemos hacer para acostarme aparte y no tener contacto, pero es complicado. Así es muy difícil, nos vamos a contagiar todos", planteó la señora.

La Secretaría de Salud tiene previsto un operativo especial para detectar contactos estrechos del pastor evangélico en los barrios ubicados en la zona del CIC. Este lunes hubo un relevamiento preliminar a cargo de personal de esa área.