El sábado en Sin Galera, Lilí Berardi resumió la situación que se vive tras la devolución del predio que se le entregó a la Federación de Luz y Fuerza durante 30 años. Los sampedrinos sólo recuperan el sector sobre el que no hicieron inversiones y con una amenaza de juicio por parte del sub concesionario de un complejo de cabañas que estaba expresamente prohibido en la ordenanza. Aquí un resumen, el programa completo en nuestro canal de You Tube.