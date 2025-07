Los movimientos de materiales y de personas en un terreno ubicado en Colón y Noseda llamaron la atención de Cirilo Olaizola, un jubilado de 78 años que vive en el barrio y cuyo abuelo, León Neyra, era el dueño.

Al acercarse a las personas que estaban en el terreno propiedad de su familia, Cirilo recibió una respuesta que lo sorprendió aún más: le dijeron que habían comprado el lote y que se los vendió "un abogado", cuyo nombre no le revelaron.

El terreno está ubicado en la esquina norte de Colón y Noseda.

Olaizola dijo que el diálogo con esas personas fue en buenos términos y que él les advirtió que esa esquina era propiedad de su familia. Tras ello, fue a la Comisaría con intenciones de radicar la denuncia.

"Me dijeron que ya habían ido dos o tres a hacer la misma denuncia y no me la tomaron", dijo Cirilo a La Opinión. Por eso, fue a Prefectura, luego a Fiscalía y más tarde al Juzgado de Paz, en procura de que alguien tome cartas en el asunto.

El terreno entró en sucesión hace muchos años, contó Olaizola, pero el trámite no se terminó. "Yo tengo la escritura de mi abuelo", sostuvo. En el lote, dijo, se ve movimiento "sólo los sábados".