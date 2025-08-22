Los vecinos de Santa Lucía se sorprendieron este jueves cuando pasó por las vías del Ferrocarril Belgrano un tren de cargas con vehículos militares, entre ellos tanques de guerra.

El operativo del Ejército argentino que pasó por la localidad ubicada en el partido de San Pedro fue denominado "Ejercicio Libertador" y es un plan de actividades de adiestramiento que incluye el despliegue de efectivos y medios en situación operacional.

Más de 80 vehículos de combate, tanto de uso general como de exploración, comunicaciones y motos formaron parte de la carga, de alrededor de 1000 toneladas, que partió, en 45 vagones, de la plaza de maniobras del Ferrocarril Belgrano Cargas, en Retiro, con Chaco como destino.

Los vehículos de guerra fueron cargados en tren en Retiro.

Por tierra, en tanto, se desplazaron otros medios de apoyo. Para el traslado, el Ejército contó con la colaboración de Gendarmería nacional y las fuerzas policiales de cada zona por donde pasó el convoy.

Desde el Ejército señalaron que "durante décadas" no hubo un traslado de estas características, que estuvo a cargo del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, que coordinó con el personal del Belgrano Cargas la preparación del tren y su partida.

Uno de los protagonistas mayores de la carga es un tanque de guerra blindado SK 105, utilizado por el Regimiento de Caballería de Tanques 13, de La Pampa, un tanque fabricado en Austria con una ametralladora calibre 7,62 mm.



Los tanques de guerra son los que más llamaron la atención de quienes vieron el paso del tren.

El traslado de los vehículos fue un ejercicio operacional de transporte de medios para poner en situación de exigencia al Ejército en el marco del despliegue de tropas.

El Ejercicio Libertador tiene como principal objetivo el despliegue de medios y efectivos en situación de alistamiento para una actividad de adiestramiento operacional que tendrá su última etapa en Chaco.

Considerada una "salida de terreno para entrenamiento", la acción operacional implica 3 mil hombres y mujeres, 50 mil racionas de comida, alrededor de 300 vehículos en total y 480 mil litros de combustible para un total de 35 días.

Los vehículos fueron cargados en 45 vagones del Ferrocarril Belgrano Cargas.

Participan Granaderos y Fuerza Aérea, además de las distintas armas del Ejército: Infantería y Caballería, Artillería, Ingenieros y Comunicaciones.

El Ejercicio Libertador es "un ejercicio de instrucción" ejecutado para "el aprendizaje" y la tarea comenzó con toda la organización previa al traslado ferroviario, que implicaba "un gran desafío", según dijeron desde el Ejército.

En Chaco, la tarea será desplegada en el marco de una simulación de ocupación del territorio nacional y el ejercicio de combate para los soldados consiste en recuperar los límites originales. El Ejercicio Libertador finalizará el 5 de septiembre, informaron.