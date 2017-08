Paso 2017: Cómo justificar la ausencia de un votante

La instancia de justificación del no voto podrá ser realizada a través de la web debido a que desde este domingo cuando se desarrollen las PASO 2017 y durante los próximos 60 días las personas que se ausenten, en el sitio “Registro de Infractores al deber de votar”

Las opciones que figuran son:

Distancia mayor a 500 km (o hallarse fuera del territorio de la República Argentina).

Por enfermedad (Motivos de salud), fuerza mayor (ej. inundación, etc.), denuncia de fallecimiento, y funciones electorales (Acord. 37/13).

Al ingresar la justificación, no obstante, cada elector que se ausente deberá poner el motivo por el que no concurre a las urnas adjuntando la documentación para acreditarlo (imagen de certificación policial, pasaje, pasaporte sellado, certificado médico, etc.).

Las personas deberán agregar, además, un teléfono y una dirección de correo electrónico, al ingresar al sitio: https://infractores.padron.gob.ar/.