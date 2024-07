Uno de los temas más polémicos en cuento al uso y mantenimiento de todo el parque automotor municipal fue abordado por el Concejal Martín Rivas, tras una reunión que mantuvo la comisión que integra con el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar.

Allí los ediles de la UCR habían solicitado el cumplimiento de la normativa que regula un registro diario para cada rodado, un sistema difícil de implementar pero necesario para garantizar la transparencia y certificar las responsabilidades de quienes conducen los rodados.

Ahora el pedido de informes de Rivas se divide en dos partes. La primera apunta a los vehículos y la segunda a la maquinaria.

El detalle que es parte del patrimonio de todos los sampedrinos hasta que se procede a la “baja reglamentaria de un bien”, forma parte del inventario anual que toda comuna está obligada a publicar en cada ejercicio fiscal. Aunque la página web del municipio no funciona como en otras comunas para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, lo que solicita el Concejal no debería ser un misterio o constituir un pedido especial. Claramente, Rivas, utiliza la única herramienta a su alcance y aún así no logra que sus pares lo acompañen y por el contrario, se burlen o sonrían con sorna cada vez que en una sesión pregunta lo que cualquier ciudadano necesitaría saber para poder ejercer plenamente sus derechos.

En el texto del pedido de informes, solicita que en el plazo de “diez días hábiles”, el Deprtamento Ejecutivo le informe: “Tipo de vehículo, marca, modelo, antigüedad de uso, kilometraje total, recorrido con su detalle mensual, estado del motor, tipo de combustible utilizado con indicación del consumo mensual, estado de la carrocería, estado de neumáticos, fecha de la última inspección preventiva, su resultado y posible vida útil estimada”, en el primer inciso y en el segundo: “Detalle de cantidad de agentes municipales ocupados en la conducción de los vehículos, con mención de capacitación y responsabilidades adjudicadas en cuando al buen uso y conservación de las unidades, como asimismo cómo se halla organizada la coordinación y control general del uso”, que hoy está a cargo de quien también se desempeña como Jefe de Parques y Jardines.

En cuanto a las maquinarias, los requisitos son básicamente los mismos, solo que en ese caso el manejo está a cargo del Jefe del Corralón Municipal. En ese predio hay gran parte de restos de máquinas, tractores y herramientas que están en desuso.

Puede interesarte