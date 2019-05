Paro Nacional: Solo un 20% de alumnos tuvo clases en San Pedro

Frente a la llamada del paro general convocado por la CGT a modo de rechazo de la política económica del Gobierno Nacional, este miércoles 29 de mayo distintas entidades e instituciones no prestaron servicios y mantuvieron cerradas sus puertas.

A nivel local el impacto no fue menor, ya que el servicio de transportes adhirió a esta medida y es uno de los principales medios que conecta con las localidades a través de los colectivos interurbanos y urbanos. Además los Bancos no tuvieron atención al público y en gran parte de las escuelas no se dictaron clases.

La Opinión consultó en Jefatura Distrital y confirmaron que "el acatamiento al paro fue muy elevado, aproximadamente del 80% según el relevamiento que se pudo realizar, y el 20% restante de docentes asistió a las instituciones para dictar clases".