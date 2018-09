Paro general: Hubo marcha desde el centro al Ministerio de Trabajo

Sindicatos, organizaciones sociales, concejales opositores, dirigentes políticos y vecinos marcharon este martes desde Mitre y la Peatonal hasta la sede de la delegación local del Ministerio de Trabajo, ubicada en 25 de Mayo y Dávila, en el marco del paro general nacional convocado por las centrales obreras CGT y CTA.

La columna fue encabezada por un grupo de trabajadores y trabajadoras despedidos de Coplac, que portaban la bandera que el lunes llevaron a Plaza de Mayo, a la movilización nacional convocada en el marco de la medida de fuerza.

Tras leer el documento alusivo en las puertas del Ministerio, regresaron por Mitre hasta 3 de Febrero. Desde allí, una caravana de vehículos se trasladó hasta las puertas de Coplac, donde había un festival de música para apoyar a los trabjadores despedidos.

El documento redactado por CTA y CGT, leído durante la marcha:

LA PATRIA ESTA EN PELIGRO- SAN PEDRO ESTA EN PELIGRO - NUESTRAS FAMILIAS ESTAN EN PELIGRO

Decimos que estamos en peligro porque no se observa en el gobierno nacional ninguna voluntad de modificar una sola de las políticas antipopulares que viene aplicando desde que asumió hace casi 3 años y que poco a poco nos van sumiendo en la desocupación y la miseria.

Muy al contrario, mientras que los trabajadores activos, desocupados y los movimientos sociales salimos a la calle para mostrar nuestra disconformidad, el Presidente Macri se pasea por las calles de Wall Street y negocia con el Fondo Monetario Internacional un nuevo ciclo de endeudamiento que sumado a los 150.000 millones de dólares ya contraídos, van a sumarse a la deuda que deberán pagar nuestros hijos y nuestros nietos hasta dentro 100 años, deuda que solo sirvió para la fuga de divisas que cada día concretan los socios y amigos del poder.

Todo comenzó cuando se eliminaron las retenciones al agro y a las mineras, se redujeron los impuestos a los grandes capitales y se condonaron deudas multimillonarias a las empresas energéticas, todas ellas propiedad, tambien, de los amigos y los socios del presidente Macri.

Así fabricaron el déficit y comenzaron las Paritarias a la baja, que nunca llegan a cubrir el aumento del costo de vida, la Reforma Previsional para bajar el monto de las actualizaciones de Jubilaciones y Pensiones y las devaluaciones que licuan el poder adquisitivo de nuestros ingresos.

Estamos en peligro desde que se abrieron las importaciones que destruyen la producción local, se recortaron los presupuestos en Educación Ciencia y Técnica, Niñez y Adolescencia y Salud.

Estamos en peligro desde que se eliminaron las vacunas para nuestros niños y los medicamentos para nuestros ancianos.

Al día de hoy se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo público y privado, al mismo tiempo que se multiplicaron por 10 en algunos casos las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, de cuyas empresas son socios y/o gerentes muchos de los actuales funcionarios nacionales y provinciales.

Se han aumentado astronómicamente las tasas municipales hasta hacerlas impagables.

Mientras estamos aquí reunidos se discute en el Congreso Nacional el presupuesto para el año 2019 que, prevé la posibilidad de la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que pondría en quiebra al sistema previsional, habilitaría un saqueo al pueblo argentino por otros 50.000 millones de dólares y abriría las puertas a una nueva privatización del sistema jubilatorio.

Nos enteramos atónitos, que se plantea eliminar las jubilaciones por moratoria previsional, eliminar las paritarias y congelar las jubilaciones.

Estamos en peligro cuando vemos que el Municipio de San Pedro no cumple ni siquiera con su propia legislación, como la Ordenanza Nº 6004, de Basura Cero, que establece la creación de Galpón de Acopio de materiales reciclables, baños, elementos de seguridad y guardería para los niños, dejando desamparados a los 70 trabajadores recicladores del basural.

Estamos en peligro cuando se pierden puestos de trabajo en CITOPLAC de Rio Tala, Clínica San Pedro, Papel Prensa y Hogar Gomendio, entre otros.

Estamos en peligro cuando vemos que los 60 trabajadores de COPLAC se quedan en la calle y el Intendente Salazar, luego de haber subsidiado las tasas municipales al empresario, sólo se ofrece a tramitar el subsidio de desempleo a cambio de que no protesten no se junten con sindicalistas, ni políticos, como si fuera un gestor de la empresa, en lugar de defender las fuentes de trabajo.

Estamos ante un caso claro del abandono de las funciones del Estado en favor de los empresarios.

Coplac se instaló en San Pedro hace 10 años cuando el gobierno nacional obligó a las automotrices a reemplazar importaciones por producción local.

Cuando cambia la orientación del Gobierno y se aplican políticas neoliberales éste es el resultado.

Las empresas se van a donde pueden ganar más dinero o importan sin limitaciones, sin el más mínimo reparo en el daño social que producen.

Estamos en peligro cuando lo único que crece es el gasto en fuerzas de seguridad porque este modelo solo cierra con represión.

Desde San Pedro les decimos al gobierno Nacional, Provincial y Municipal, que nada tienen que temer los gobernantes si cumplen con su deber de gobernar para el beneficio de la comunidad en lugar de sacarle la comida de la boca al pueblo.

Es más barato darle de comer al pueblo que reprimirlo.

Es más barato un plato de comida en la mesa de cada familia de la argentina que las armas, los gases, los equipos de inteligencia, los trolls, la prensa adicta y toda la batería de gastos injustos que se hacen para controlarnos.

Frente a esta compleja situación, las Delegaciones Regionales de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y de la CGT, conscientes de las dificultades que atraviesa nuestro pueblo, convocamos todas las organizaciones de la comunidad, asociaciones civiles, clubes de barrio, centros de jubilados, comerciantes, profesionales y a todo el pueblo en general, a conformar un gran Frente de Unidad que nos permita enfrentar estas políticas, porque:

“Cuando la Patria está en peligro, todo esta permitido, excepto no hacer nada” José de San Martín

EL PUEBLO NO PUEDE SEGUIR PAGANDO EL AJUSTE

BASTA DE DESPIDOS EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

SALARIOS DIGNOS - PARITARIAS LIBRES

NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA

FUERA EL FMI DE LA ARGENTINA

HOY SON COPLAC Y CITOPLAC MAÑANA PODES SER VOS

San Pedro, 25 de Septiembre de 2018