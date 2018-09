Paro general: ATE y el Sindicato de Municipales respondieron al intendente

El gobierno municipal y los sindicatos que representan a los trabajadores municipales protagonizaron un contrapunto en relación al paro general por 36 horas convocado a nivel nacional por las centrales obreras CGT y CTA.

El debate, que se desarrolló a través de comunicados de prensa, comenzó con un mensaje del intendente Cecilio Salazar, que se hizo público el lunes, en el que pidió “defender el derecho de tener trabajo, trabajando” y aseguró que el paro le da “argumentos a los que quieren adelantar la campaña política utilizando a los trabajadores”.

Desde ATE le respondieron que el “paro general sobrepasa a cualquier intencionalidad política partidaria” y desde el Sindicato de Trabajadores Municipales dijeron que “su actitud refleja que siempre estuvo del mismo lado, en contra de los derechos de los trabajadores”.

"El trabajo se defiende trabajando", tituló su mensaje Salazar, que a continuación se reproduce completo:

"Seguramente todos quisiéramos estar mejor y no tengan dudas que trabajamos para eso. Parar, en este momento, no nos acerca a la gente. Quienes hacen el esfuerzo de pagar sus tasas y quienes aportan para nuestros sueldos a fin de mes, a veces sin saber cómo obtendrán el suyo, necesitan que hagamos un aporte a la paz general.

"Parar este martes, no ayudará a que estemos mejor, sólo le dará mayores argumentos a los que quieren adelantar la campaña política utilizando a los trabajadores.

"Es justo seguir reclamando y hemos dado muestras con hechos de que cuando se pueden mejorar las condiciones, lo hacemos, sin perjudicar el funcionamiento de la administración.

"Por ello, defendamos el derecho de tener trabajo, trabajando, y sigamos ejerciendo nuestros derechos y acompañando a quienes nos necesitan, sin poner en riesgo la tranquilidad que nuestras familias se merecen".

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, organización gremial que conduce Gustavo Gauna, le respondieron así:

"Los trabajadores/as municipales, así como el resto de los trabajadores/as argentinos, paramos para manifestar que no estamos de acuerdo con seguir siendo la variable de ajuste de la política económica del gobierno. El aporte a la paz general que pide el intendente se hace generando trabajo, no justamente con fábricas y comercios que deben cerrar sus puertas por no tener a quien vender sus productos y/o servicios.

"Tal vez los políticos se aprovechan de estas situaciones para prometer salidas milagrosas que nunca se concretan y que ya nadie cree, pero este paro general sobrepasa a cualquier intencionalidad política partidaria. Probablemente el intendente habla por experiencia cuando se refiere a 'adelantar la campaña política utilizando a los trabajadores'

"Entendemos que es necesario trabajar más que nunca para sacar el país adelante, pero es fundamental que los sueldos sean dignos. Los trabajadores/as no compramos lebacs ni invertimos en la timba financiera, gastamos nuestros sueldos en los negocios del barrio generando el consumo necesario para que funcione la economía.

"En los últimos años el poder adquisitivo cayó estrepitosamente con los resultados que vemos en la actualidad: despidos, trabajadores precarizados, aumento de la pobreza, cierre de industrias y comercios, etc; mientras un grupo concentrado de nuestro país se hace cada vez más rico.

"Sostenemos más que nunca la necesidad de expresarnos haciendo medidas de fuerza que consideremos necesario y exigir el cambio de rumbo en la política económica, ya conocemos el resultado de esta receta, no esperemos llegar a otro destino si vamos por el mismo camino".

Por su parte, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta emitieron un comunicado bajo el título "Estar de un lado u otra de la calle":

"Cuando se piensa y realmente se quiere creer que se ha visto todo surge sin más ni más una declaración que no solo es llamativa, sino además desafortunada: el comunicado de nuestro jefe comunal hacia los trabajadores/as municipales haciendo alusión que no se debía parar en estos momentos.

"El mismo comienza con una frase: 'Seguramente todos quisiéramos estar mejor', obviando claramente que el motivo principal del paro de 24 horas que se lleva a cabo es justamente lograr estar mejor, manifestándonos en contra de la entrega, el endeudamiento del país, y las diversas políticas de ajuste que se llevan a cabo por el gobierno en todos los niveles, y que sin lugar a dudas las mismas repercuten en nuestra ciudad.

"Asimismo asegura que 'un paro en este momento, no nos acerca a la gente'. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Acaso considera que el pueblo de nuestra ciudad no comprende nuestro motivo de lucha? No sólo conoce nuestro motivo para parar, sino que también ellos son víctimas de la crisis sociopolítica y económica que atravesamos.

"En otro de los párrafos hace mención al 'adelanto de la campaña', no sólo menospreciando la inteligencia de los habitantes de nuestra ciudad, sino que es un acto donde Ud., señor Intendente, proyecta, debido a que es una herramienta que Ud. utiliza frecuentemente, utilizando la necesidad de la gente sólo para lograr fines propios.

"La misma actitud se ve reflejada en diversas situaciones en las que se realiza un reclamo legítimo, donde Ud. junto con el gabinete lo desestiman por considerarlo que es político, por ejemplo cuando se reclama que los trabajadores perciban salarios dignos, entre muchas otras situaciones.

"En una de las últimas oraciones hace alusión a 'hechos que demuestran que las cosas pueden mejorar'. Estamos convencidos que se puede estar mejor, pero con una política de verdad, que contemple el contexto y que sea inclusiva. Claramente no es la política que se esta llevando a cabo.

"De un lado u otro de la calle, Ud. señor intendente dice provenir de la rama sindical pero su actitud dista mucho de ser realmente un sindicalista, sin tener en cuenta la situación de los trabajadores rurales, en la que se ve reflejada su situación actual. Su actitud refleja que siempre estuvo del mismo lado, en contra de los derechos de los trabajadores".