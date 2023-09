Paro en las 25 viviendas que se construyen en Río Tala: “Hace 7 días que no pagan la quincena”

Los trabajadores contratados por la cooperativa Apco para la obra de 25 viviendas que se construyen en la localidad de Río Tala comenzaron este miércoles una protesta que incluye paro de actividades en reclamo por el pago de sus salarios.

Los 14 monotributistas fueron a la obra pero decidieron no cumplir tareas hasta tanto la cooperativa no regularice la situación. “Hace siete días que no pagan la quincena”, se quejaron en diálogo con La Opinión.

Los trabajadores informaron que “nunca había pasado que se atrasen tanto” y que desde hace unos días los “tienen con versos, que depositan hoy, que mañana y la plata no aparece”.

La obra está a cargo de la cooperativa Apco. Foto: La Opinión.

“Queremos que nos digan cuándo van a depositar, la plata se necesita”, dijo uno de los contratados para la obra y agregó: “Ya se viene el fin de semana de nuevo y seguimos sin cobrar”.

“No sabemos bien qué pasa, pero dicen que como el municipio no les paga, ellos no pagan; pero nosotros no sabemos nada. Hasta ahora veníamos bien con el cobro, pero ya pasaron siete días y no pasa nada”, agregaron.

Las 25 viviendas que se construyen en Río Tala están emplazadas en un terreno ubicado entre las calles Juan Damaso Camelino, El Cielito, General Juan Lavalle y otra que fue abierta en el marco de la obra.