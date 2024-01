El paro dispuesto por CICOP para esta semana con tres días de cese de actividades fue la gota que derramó el vaso y completa los trascendidos que surgieron de las últimas reuniones en las que “volaron carpetazos” con cifras de sueldos y guardias de reemplazo que le erizan la piel a cualquier empleado raso.

Es que la provincia ha concedido aumentos a los que la comuna no ha podido hacer frente y sobre los que además lleva desde noviembre un acumulado mensual de 25 millones de pesos; sumados serán 75. Si este mes tampoco pagan esas diferencias será una corrida hasta los 100 millones de deuda.

…"no acceder a mantener negociación alguna, mientras las medidas de fuerzas sean progresivas, atendiendo a las obligaciones legales de concurrir a todas las audiencias que el Municipio sea citado a comparecer, pero la necesidad de atención de salud de nuestros vecinos no pueden ser rehén de presiones en negociaciones en curso", dijo el municipio.

En la carta que recibe el gremio hay párrafos destacados y destacables: "no es admisible concurrir a mantener dialogo con los representantes del gremio en tanto y en cuanto a la propuesta de aplicación de los incrementos adeudados a partir de los sueldos a devengar en el mes de Febrero y además elevar a consideración la forma en comprometer el retroactivo pertinente por su no aplicación, se recibe comunicación de una medida de fuerza mayor aún que la anterior a la propuesta". En otras palabras, no se sentarán a charlar sin garantizar la atención de los pacientes que hoy desbordan la salud pública por necesidad y cada día de retraso en un turno implica para ellos más dificultades de las que ya tienen.