Paritaria municipal: el Gobierno convocó a los sindicatos para "buscar alguna alternativa"

Este jueves, cuando ya haya comenzado el noveno mes del año, la Mesa de Relaciones Laborales tendrá su segunda reunión de 2020 para que Gobierno y sindicatos vuelvan a debatir la posibilidad de aumento salarial para los trabajadores municipales.

En las distintas áreas, los empleados empezaron a plantear a sus delegados el malestar por la falta de incremento en sus sueldos en los ocho meses que lleva el año, algo que los gremios hicieron saber a las autoridades del Ejecutivo.

El Gobierno de Cecilio Salazar convocó a los representantes sindicales a una reunión que tendrá lugar este jueves a las 13.30 en Palacio, donde procurarán hallar alternativas para mejorar el sueldo de los trabajadores sin que ello implique complicaciones a las delicadas cuentas del Municipio.

La primera y única reunión de la Mesa de Relaciones Laboralaes para debatir la paritaria municipal había sido el viernes 6 de marzo pasado, dos día antes de que se conociera que la esposa del secretario de Economía, Fabián Rodríguez, era una de las primeras pacientes con coronavirus en el país.

Casi seis meses después, el Gobierno vuelve a reunirse con los gremios por el tema. "Si nos guiamos solamente por la situación económica del Municipio, es imposible otorgar un aumento salarial", advirtió el secretario de Gobierno, Silvio Corti, uno de los integrantes del Ejecutivo que participa de la Mesa de Relaciones Laborales.

"Pero entendemos el deterioro que sufrió el poder adquisitivo de los trabajadores y tenemos que buscar alguna alternativa", anticipó sobre lo que se debatirá en la reunión de este jueves.

En aquella primera reunión, el Gobierno ofreció a los sindicatos un aumento primero de 2.000 y luego de 2.400 esos para todos los trabajadores pero como suma no remunerativa, lo que fue rechazado por los gremios porque no suma al básico, no repercute en las bonificaciones ni horas extras y tampoco se computa al personal jubilado.

Ese encuentro había pasado a un cuarto intemedio para la semana siguiente, pero la situación de Rodríguez, la declaración de pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio más todas las cuestiones relacionadas con el coronavirus COVID-19 demoraron la reunión hasta ahora.

"Dimos un primer paso importante", consideraron desde ATE ."Ahora tenemos que estar más juntos que nunca y redoblar el esfuerzo, y demostrarles que los trabajadores estamos todos unidos", señalaron.