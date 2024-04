"Después de un intenso debate e intercambio de propuestas", según reza el acta de la Mesa de Relaciones Laborales, el Gobierno y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para la paritaria municipal, aunque sólo aceptaron dos de los tres sindicatos.

Con ATE en disconformidad, UPCN y el STM aceptaron la propuesta del Ejecutivo de aumentar los sueldos de los municipales un 20 por ciento al básico con los haberes de abril, suma que repercutirá en el aguinaldo.

Para mayo y junio, los porcentajes de aumento son del 15 por ciento para cada mes pero como sumas no remunerativas, es decir que no se cuentan para la liquidación del medio sueldo complementario.

En el acta, el Gobierno dejó asentado el compromiso de pasar esos porcentajes al básico en julio y agosto, por lo que se reflejarán en el básico y dejarán de ser no remunerativos cuando perciban esos haberes, en agosto y septiembre, respectivamente, momento en que, por cierto, recién entrarán en juego para los jubilados, aunque siempre perciben los aumentos varios meses más tarde.

Acumulado, el incremento acordado implica un total de 58,7 por ciento.

Ese porcentaje, como se dijo, recién se expresará como tal en los sueldos básicos, completo, cuando cobren en septiembre, fecha para la que el total de aumento acumulará un 97,7 por ciento.

La Mesa de Relaciones Laborales acordó reunirse de manera periódica a partir de la segunda quincena de mayo para debatrir aspectos relacionados con el escalafón y agrupamientos del convenio colectivo de trabajo.

A partir del 15 de julio, además, volverán a "reconsiderar" los salarios en el marco del espacio asignado para el debate de la paritaria, teniendo en cuenta que el acuerdo al que arribaron ahora puede sufrir las consecuencias del proceso inflacionario que atraviesa el país.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, había dicho a La Opinión que era necesario que "se contemplen las posibilidades reales de pago" y que el plan era, como finalmente ocurrió, llegar a un acuerdo que garantice el cumplimiento en tiempo y forma de sueldos y aguinaldos de junio.

"El acuerdo es bueno, hay que ser realista, a como estamos hoy en el país. Lo bueno es que también logramos que se ponga fecha para empezar a trabajar el escalafón y agrupamientos, que es importante para los compañeros", dijo a La Opinión el secretario adjunto del STM, Raúl "Chipi" Benítez.

Puede interesarte