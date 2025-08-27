Este miércoles comienza el torneo de inferiores organizado por Federación Norte en el que participan Paraná y Mitre.

Los dos clubes sampedrinos presentaran equipos en las categorías sub 13 masculino y en sub 15, modalidad en la que compiten la rama femenina y masculina.

En la primera fecha, se enfrentan desde las 13.30 en el José ‘’Cholo'' Amorín. El primer turno será para el equipo femenino, luego, a las 15.30, jugará la sub 13 mientras que la jornada la cierra el partido de sub 15 masculino, a las 17.00.

En el torneo para varones, el Albirrojo y el Rojo comparten zona con Sportivo Baradero y 12 de Octubre de San Nicolás mientras que en el femenino, la zona la completa River Plate de San Antonio de Areco, que quedará libre en esta primera fecha.

Los partidos de la primera fecha

Mitre-Paraná

Sub 15 femenino: 13.30

Sub 13 masculino: 15.30

Sub 15 masculino: 17.00

