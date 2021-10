Paraná y Mitre definen el Torneo Preparación 2021: entradas agotadas para un Estadio Municipal que lucirá “vacío”

El fútbol del interior sufre las impericias de funcionarios de saco y corbata a los que le pandemia de coronavirus les robó el sentido común y la Liga Sampedrina (LDS) es una de ellas. Mientras en los campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se permite un aforo del 50 % de la capacidad de cada estadio, las asociaciones de la Provincia de Buenos Aires tienen un cupo máximo para 500 personas en cada partido sin importar las dimensiones del recinto y, por eso, el clásico entre Paraná y Mitre que definirá el Torneo Preparación 2021 tendrá esa cantidad de hinchas en las tribunas, que lucirán “vacías”.

Ante la circunstancia y para evitar dolores de cabeza, ambos clubes decidieron poner a la venta sus 250 tickets de forma anticipada y en 48 horas se agotaron. Los simpatizantes albirrojos entrarán el sábado antes de las 16.30 por calle Belgrano para ocupar la tribuna techada mientras que los rojos lo harán por Casella para ir a la grada que da a Bartolomé Mitre.

Teniendo en cuenta las dimensiones del Estadio Municipal, ambos sectores lucirán blancos aun cuando las personas tomen la distancia necesaria para prevenir el Covid-19. Sin televisación ni transmisión radial, los muchos que se quedaron afuera del partido más importante de los últimos dos años tendrán que seguir el minuto a minuto a través de La Opinión con sus redes sociales de Facebook e Instagram.

Estadio Municipal.

La imposibilidad de vender más entradas significa para ambas instituciones, y América que participa en la final de reserva, dejar de percibir dinero en sus flacas arcas castigadas por la inactividad derivada de la pandemia y una primera fase del Torneo Preparación 2021 sin público en las tribunas. Mientras tantos, son cada vez más habitual los eventos multitudinarios en espacios abiertos y cerrados.

Sorprende a los clubes, también, que no haya excepciones a los partidos de fútbol aun cuando el Gobierno local sí dio licencias a otros rubros para funcionar sin importar que la Provincia de Buenos Aires no los había habilitado o debían desarrollar sus actividades con protocolos que jamás se cumplieron.

El sábado muchos sampedrinos no podrán ir al gigante Estadio Municipal a disfrutar del clásico Paraná-Mitre no por el Covid-19, sino porque quienes toman decisiones en todos los estamentos gubernamentales perdieron el sentido común, o no les conviene aplicarlo.