Hoy 24 de marzo, se conmemora el día de la memoria. Me sumo, al ruego para que nunca más se quiebre el estado constitucional del país.

Mucho hablan, los medios nacionales del tema con distintas apreciaciones según la óptica con que lo miren.

Quiero dar, mi opinión brevemente sobre nuestro San Pedro, de nuestra casa. Acá hay vecinos que son recordados cada vez que llega esta fecha, pero hay otros que no. Han sido tristemente olvidados de ex profeso.

El Sargento Mario Otelo Gonzales, y el Agente Casimiro Basualdo fueron asesinados con saña en esos tiempos por un comando del ERP, solo para robarles las armas y otros objetos menores.

Acto seguido, esperaron e hirieron al Comisario de San Pedro y balearon la escuela 12 sin importar que cientos de niños estuvieran allí, todos vecinos nuestros, algunos de los cuales se salvaron de milagro.

Las hijas de Gonzales, que eran pequeñas en ese momento y los hermanos de Basualdo, aún viven entre nosotros y los cruzamos a diario en cualquier esquina.

Nunca nadie se acercó a estas familias para solidarizarse, ni cobraron indemnización alguna. Las niñas, quedaron huérfanas y solas con la madre.

Hoy, en el día de la memoria ruego a que la historia se cuente completa y estos vecinos que sufrieron terriblemente, reciban aunque tarde las disculpas oficiales, y Gonzales y Basualdo el reconocimiento de la ciudad como servidores públicos muertos por su labor.

Germán Codó