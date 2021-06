Para evitar contagios, madre e hija con COVID-19 durmieron en un acolchado en la cocina: Desarrollo Humano intervino en el caso

La pandemia de coronavirus COVID-19 que afecta a la comunidad tiene una injerencia mayor en hogares de familias en situación de vulnerabilidad en los que no sólo urge la asistencia alimentaria sino que aparecen problemas habitacionales que, por ejemplo, el año pasado se resolvían con el alojamiento en el ex Tiro Federal a personas que no tenían las condiciones para estar aisladas en sus domicilios.

Este miércoles, La Opinión canalizó en Desarrollo Humano la situación de una familia en cuya vivienda deben permanecer aisladas una chica de 5 años que fue operada de apendicitis y dio positivo de COVID-19; su madre, de 45, también contagiada; y su hermana de 8, que tiene todos los síntomas.

Además de las tres mujeres contagiadas, en el domicilio viven el marido, operado de la rodilla, y el resto de los hijos.

Las tres nenas de la casa, la de 5, la de 8 y otra de 10, duermen juntas en una cama de dos plazas. Pero ahora hay dos que deben cumplir aislamiento porque tienen COVID y una de ellas está recién operada. Para evitar más contagios, anoche durmieron en un acolchado en el comedor.

La nena de 5 ingresó al Hospital el jueves y la operaron de urgencia. La apendicitis que cursaba derivó en peritonitis pero por suerte la labor de los médicos permitió que todo saliera bien. El fin de semana, el área Social del Hospital se acercó porque la familia había informado que no tenían para comer.

El martes por la tarde le dieron el alta a la niña operada. Junto a su madre, que la acompañó en el Hospital, regresaron a la vivienda familiar. En ese tránsito, le avisaron a la mamá, Nelcy, que el hisopado le había dado positivo.

Por eso, para evitar contagios dentro del hogar, durmieron en un acolchado en la cocina, la madre y la nena recién operada.

Este miércoles por la mañana a la nena de ocho años una ambulancia la llevó a Consultorios Amarillos porque tenía fiebre. Le hicieron un test rápido que dio negativo pero todo indica, según le informaron los médicos a la madre, que es un “falso negativo” puesto que los síntomas son compatibles.

Además, le practicaron una serie de análisis porque, según informó la señora a La Opinión, existe la sospecha de que su hija de 8, al igual que la de 5, también tenga apendicitis, por lo que es posible que en los próximos días tengan que intervenirla quirúrgicamente por el caso.

Nelcy tiene coronavirus y “principio de neumonía”, contó. “Yo estoy bien, lo único que me agarró fue dolor de cabeza, molestias en la garganta y me duele mucho la espalda”, explicó y agregó: “Pero tengo que ser fuerte, las nenas me necesitan”.

“La de 5 está bien, evoluciona bien. Del COVID no la pasó bien, pero ya está mejor. De la operación salió todo bien. Y la de 8 está con mucha fiebre. Pero nos dijeron que nos van a llamar, que nos van a hacer seguimiento”, indicó.

Sobre la situación alimentaria, dijo que “está mejor”, que les “alcanzaron una bolsita de mercadería” y que “gracias a Dios la familia” los ayuda.

Respecto de las condiciones habitacionales, Nelcy explicó que en la casa tienen “tres piezas, el comedor y el baño, así que lugar tenemos”. Lo que necesita era una cama y un colchón, elementos de los que ya se ocupó el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, luego de que La Opinión le informara la situación de la familia.

El funcionario se comprometió a comunicarse con Nelcy y así lo hizo. “Me avisaron que en el transcurso del día me traen la camita y el colchón”, informó la mujer.