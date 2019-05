"Pañuelazo virtual" en apoyo a la campaña por aborto legal, seguro y gratuito

Este martes, referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentarán en el Congreso de la Nación el octavo proyecto de ley para la legalización de la interrupción del embarazo para que tome estado parlamentario en el año en curso, luego del intenso debate de 2018 que tuvo su media sanción en Diputados y perdió la votación en Senadores.

En ese marco, la organización feminista local Libres de Miedo convocó a un "Pañuelazo virtual" para que quienes qiueran expresar su apoyo a la presentación de este nuevo proyecto puedan hacerlo en sus redes sociales subiendo fotos a Facebook y etiquetándolas, para la conformación de un álbum.

Las actividades tenían como epicentro el Congreso de la Nación. Entre las 15.30 y las 17.30 se desarrollaban talleres sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para dar lugar, luego, al "Pañuelazo federal" cn coferencia de prensa para la presentación oficial del proyecto de ley. A las 18.30 habrá un festival.

"En esta oportunidad, se presenta un nuevo proyecto con lo aprendido durante el debate parlamentario del año pasado", señalaron desde la Campaña e informaron que ya cuentan con 15 firmas de diputados y diputadas en apoyo al proyecto.

Victoria Donda, Brenda Austin, Monica Macha, Romina del Pla, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Daniel Lipovetzki, Araceli Ferreyra, Monica Schlotthauer, Nicolás del Caño, Carolina Moises, Daniel Filmus, Mayra Mendoza, Silvia Lospennato y Hugo Yaski son los legisladores que confirmaron su respaldo

"El aborto legal, seguro y gratuito es una demanda popular y masiva que forma parte de los reclamos históricos del movimiento feminista y de mujeres que se manifiesta de forma coordinada territorial, transversal, política e intergeneracionalmente", señalaron.

"Se continúa exigiendo presupuesto y políticas públicas universales, para terminar con la desigualdad e injusticia en el acceso y reconocimiento a derechos básicos como la salud y el ejercicio de soberanía sobre el propio cuerpo" agregaron.

En ese marco, destacaron que la legislación atcutal sigue siendo "discriminatoria y no reconoce a ciudadanas como sujetas de derecho", a pesar de que consideraron avances del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans en el país.

"Es urgente que se garantice, en cada territorio del país cuando una niña, adolescente o mujer lo demande, el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE). Porque la demanda a una práctica de salud que no puede devenir en estigmatizaciones, violencia institucional, punición o amenaza de encierro", indicaron.

"La sociedad argentina está informada para avanzar en la sanción definitiva del proyecto IVE. Porque mientras no se despenalice y legalice el aborto, se perpetuarán desde el Estado las desigualdades sociales", sostuvieron. Su lema sigue siendo "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".